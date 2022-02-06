عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

واصل عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، اقتحام المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى.

ويقتحم المستوطنون بشكل شبه يومي المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي تسهل عملية دخولهم للأقصى، مقابل التضييق على المصليين الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم