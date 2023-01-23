متطرفون صهاينة يخططون لاقتحام مركزي لباحات الأقصى.. وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

من المقرر ان تنفذ ما تسمى بـ”منظمات الهيكل”، اليوم الاثنين، اقتحاماً مركزياً للمسجد الأقصى مع بداية “شهر شباط العبري”، الذي يوافق اليوم الاثنين الـ23 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وطالب المقدسيون بالحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

وصعّدت قوات الاحتلال مؤخراً من استهدافها للمصلين والمرابطين في الأقصى، وفرضت قيودا وإجراءات مشددة على دخول بعضهم للمسجد، في محاولة لتجفيف الوجود العربي في الأقصى، من خلال العراقيل الكثيرة التي يضعها أمام رواد المسجد.

الشيخ صبري: الاحتلال يحاول إثبات وجوده بالأقصى ويتمادى باعتداءاته

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أكد مساء أمس الأحد، أن الاحتلال يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواءً خلال مناسبة أو غير مناسبة.

وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية: “الاحتلال يجسّ النبض باعتداءاته، ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية، محملاً الحكومة الصهيونية المسئولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى. وأضاف “سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز وغير مقبول، موضحاً أن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال.

واقتحم أكثر من 140 مستوطناً، الأحد، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، فما دنس عدد منهم ساحة المصلى القبلي بحماية قوات الاحتلال.

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

وفي سياق اعتداءات الاحتلال، شنت قواته، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة بعد اقتحام قرى ومدن الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المناطق منها نابلس وجنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود الطقطوق، في أعقاب اقتحام منزله في حي فطاير.

وفي جنين، اعتقل الأشقاء سامر، أحمد، محمود المهر خلال اقتحام منطقة الجابريات.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب عبدالرحمن قرعاوي في أعقاب اقتحام منزله في مخيم نور شمس.

فيما اعتقل المحرر عدي نخلة في أعقاب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

بينما اعتقل 3 شبان من بيت لحم، منهم نضال حسنات في مخيم الدهيشة، والطفل سيف درويش، والشاب أكرم ملش من مخيم عايدة.

المصدر: فلسطين اليوم