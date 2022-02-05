ألمانيا تؤكد أن الوقت قد حان لإعادة النظر بتواجدها العسكري في مالي

أكدت ألمانيا أن “الوقت قد حان لإعادة النظر بتواجدها العسكري في مالي”، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للاحتلال العسكري الأجنبي منذ سيطرة السلطات العسكرية على الحكم في هذا البلد الأفريقي. وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على تويتر السبت، “الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك”. وبينت أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي – حاليًا بحوالي 300 و 100 جندي على التوالي.

وكانت الحكومة الألمانية قد وسعت مهمة جيشها لدعم جهود محاربة الإرهاب نتصف 2020، حيث رفعت حجم القوات الألمانية في مالي إلى 450 عنصراً، بزيادة 100 عنصر، وهذه القوات هي جزء من مهمة أوروبية تدريبية في مالي، ترافق القوات الحكومية وتدربها في معسكرات خاصة، كما تشارك ألمانيا ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم بـ100 جندي في بعثة الـ “مينوسما” الأممية.

المصدر: سبوتنيك