رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الوضع الأمني في أفريقيا مقلق مع الانقلابات وانتشار الإرهاب

أكد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي، في كلمته خلال انطلاق القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن “الوضع الأمني في أفريقيا مقلق، بسبب ظاهرة الإرهاب والانقلابات العسكرية”، مشددا على “الحاجة لبلورة مقاربة جديدة من أجل الاستقرار والأمن”.

وأوضح فقي، في كلمته السبت، “الوضع الأمني في أفريقيا مقلق، بالنظر لتحول ظاهرة الإرهاب والانقلابات العسكرية، والوضع الأمني يتطلب بلورة مقاربة جديدة من أجل الاستقرار والأمن”، مؤكدا أن الدول الأفريقية بحاجة لدعم كبير لمواجهة هذه التحديات.

وتابع “ما نتشبث به هو ضمان سيادة الدول وعدم التدخل من أي طرف، واستقلالية وسيادة الدول تجعل تدخل أي طرف صعب ومعقد”.

وأضاف، “علينا إلقاء الضوء على مختلف الانقلابات التي باتت أفريقيا تشهدها في الآونة الأخيرة، نحن مطالبون للحديث بصوت واحد لمواجهة هذه الصعوبات، فما جدوى قراراتنا إذ لا تطبق على أرض الواقع؟”.

وانطلقت اليوم، السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: سبوتنيك