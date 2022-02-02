بسام طليس لموقع المنار : سيتم فتح الطرقات في كل لبنان بعد قليل وسيكون هناك مؤتمر صحافي الساعة الثالثة بعد الظهر للإعلان عن الخطوات المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 2 2022 - 14:00

بسام طليس لموقع المنار : سيتم فتح الطرقات في كل لبنان بعد قليل وسيكون هناك مؤتمر صحافي الساعة الثالثة بعد الظهر للإعلان عن الخطوات المقبلة

منذ 18 mins 2 February، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح