بسام طليس لموقع المنار : سيتم فتح الطرقات في كل لبنان بعد قليل وسيكون هناك مؤتمر صحافي الساعة الثالثة بعد الظهر للإعلان عن الخطوات المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 14:00
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اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تنفذ إضراباً عاماً في مختلف المناطق اللبنانية
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع موازنة عام 2022
مدير عام وزارة الاقتصاد خلال جولة على السوبرماركت في بيروت: تخفيض الأسعار لم يكن بمستوى الانخفاض في سعر الدولار
محمد أبو حيدر: نلاحظ مخالفات صارمة وواضحة جداً في إعلان الأسعار ونحن نقوم بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين
الشيخ أحمد قبلان: لن نقبل ابداً بهذا النحو الكارثي من استهتار السلطة ووقاحتها والسؤال هل توجد سلطة أصلاً؟!
الشيخ قبلان: كفانا سكوتاً وسط إبادة منهجية تتشارك فيها السلطة مع مافيا المال والاحتكار والمازوت والمولدات والمصارف
هيئة شؤون الأسرى: أسرى سجن عسقلان يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تعاطي إدارة السجون مع قضية الأسير ناصر أبو حميد
جرافات العدو الصهيوني تهدم شقتين لعائلة الكرامة في بلدة الطور في القدس المحتلة
البنتاغون يقرر إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ لمساعدة الإمارات في التصدي للهجمات اليمنية
الرئيس الإيراني وأعضاء الحكومة يزورون مرقد الإمام الخميني قدس سره في طهران لتجديد العهد مع مبادئ الثورة الإسلامية
السيد ابراهيم رئيسي: رسالة الإمام الخميني والشهداء للعالم مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب
كبير المفاوضين الإيرانيين: إلغاء جميع العقوبات هو من حقنا ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات حتى الآن
علي باقري كني: الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى اتفاق جيد إلا أنه يتوقف على حسن نية الأطراف الغربية ومدى جديتها
تشييع جثمان آية الله كلبايكاني في قم المقدسة قبل نقله إلى كربلاء المقدسة ليدفن في مقام الإمام الحسين عليه السلام
خلية الإعلام الأمني في العراق: مقتل 5 إرهابيين من داعش في ضربة جوية للجيش جنوب نينوى
الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية نوعية في أحراش جزيرة البو مرصوص غرب صلاح الدين أدت إلى تدمير مضافة ومقتل 3 من داعش
مدفعية الجيش السوري تستهدف نقاط تحركات لهيئة تحرير الشام في أرياف حلب الغربي وإدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي
القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قرى ساموقة وحربل وأم الحوش وأم القرى وسد الشهباء بريف حلب الشمالي
رويترز: وزارة الدفاع التركية وجهت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمال سوريا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: شراء منظومة اس 400 الروسية هو شأن داخلي لا يؤثر سلباً على الناتو
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي ومتحدث الرئاسة التركية أكدا في اتصال هاتفي الالتزام بالدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا
وزير الخارجية الفرنسي: لا مؤشرات حالياً على أن روسيا مستعدة للتحرك ضد أوكرانيا
وكالة بلومبرغ: واشنطن أبلغت موسكو بالسماح لها بالتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في رومانيا وبولندا
رئيس مكتب الأمن القومي البولندي: الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 2500 جندي إضافي في البلاد
الكرملين: حلف شمال الأطلسي خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع
شركة فايزر تقدم طلباً للسلطات الصحية الأميركية للترخيص باستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات
الشرطة الأميركية: 3 قتلى في حادثي إطلاق نار في كلية بولاية فرجينيا ومدرسة في مينيسوتا
ارتفاع عدد النواب المحافظين الداعين إلى حجب الثقة عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى 11 نائبا
60 قتيلاً على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الارصاد الجوية: لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء
سماكة الثلوج أكثر من 3 امتار في عكار ومعظم الطرق مفتوحة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بسام طليس لموقع المنار : سيتم فتح الطرقات في كل لبنان بعد قليل وسيكون هناك مؤتمر صحافي الساعة الثالثة بعد الظهر للإعلان عن الخطوات المقبلة
منذ 18 mins
2 February، 2022
عاجل
بسام طليس
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