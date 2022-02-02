السنة الصينية الجديدة.. الصين تستقبل عام ‘النمر’

احتفلت الصين يوم امس 1 فبراير بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، وفقا للتقويم الصيني، ويعد هذا العام عام “النمر” الذي يحتل المركز الثالث في سلسلة الأبراج الصينية المكونة من 12 حيوانا.

يطلق الصينيون على السنة الصينية الجديدة عيد الربيع رغم حدوثه في فصل الشتاء، وذلك لأنه يمثل نهاية أبرد فترة من فصل الشتاء، وبداية الربيع، حسب وسائل إعلام صينية.

ويعد عيد الربيع أكبر مهرجان تقليدي في الصين، ويعود الناس في جميع أنحاء البلاد إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد مع أسرهم.

يبدأ الاحتفال بعيد الربيع في اليوم الأول (اقتران القمر) من الشهر الأول في التقويم الصيني وينتهي بمهرجان الفوانيس الذي يصادف يوم الخامس عشر، ويحتفل الناس بالعام الجديد من خلال الأنشطة الشعبية المختلفة، ويعم اللون الأحمر المدن الصينية هذه الأيام وتزين الفوانيس الحمراء شوارعها.

والتقويم الصيني يعتمد على دورة اثني عشر عاما، ويسمى كل عام في تلك الدورة وفق علامة حيوانية وهذه العلامات هي الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الخروف، القرد، الديك، الكلب والخنزير، يحمل كل حيوان منها صفات مختلفة عن الآخر.

المصدر: وكالات