التحكم المروري : تعطل شاحنة على طريق عام الحدث باتجاه الشويفات و حركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 13:56

التحكم المروري : تعطل شاحنة على طريق عام الحدث باتجاه الشويفات و حركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 18 mins 1 February، 2022
أخبار موقع المنار

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