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February 1 2022 - 13:56

منظمة العفو الدولية: يجب محاسبة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

منذ 25 mins 1 February، 2022
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
أخبار دولية - منظمات

أكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام العدو الاسرائيلي نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين نظام “وحشي”، مؤكدة أنه انتهاك صارخ ضد الإنسانية. وقالت المنظمة في تقرير، نشرته الثلاثاء، إنه “يجب محاسبة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية”.

وعددت المنظمة مظاهر الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في “المصادرة الجماعية للأراضي والممتلكات الفلسطينية، والقتل غير القانوني، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من الجنسية والمواطنة”. كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في تحقيقها الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة، وفق التقرير.

المصدر: سبوتنيك

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