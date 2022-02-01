النائب هاشم: لتتخذ الحكومة خطوات وقرارات على مستوى التحديات لمواجهة المؤامرات والاستهدافات

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان” ان ما تم كشفه من شبكات تجسسس لمجموعة من العملاء، يؤكد ان وطننا ما زال في دائراة استهداف العدو الاسرائيلي لزعزعة استقراره والنيل من مناعته”.

اضاف :”ما يحصل يطمئن اللبنانيين لان عيون القوى الامنية ساهرة وقادرة بما تملك من انتماء وكفاءة رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، ولابد من الاخذ بعين الاعتبار متطلبات القوى الامنية ما دامت الحكومة تعمل لانجاز الموازنة، واذ اننا نحيي فرع المعلومات على هذا الانجاز الوطني والذي يراكم ثقة اللبنانيين بامكان الخروج من الازمات الراهنة، فلا بد من ان تتخذ الحكومة خطوات وقرارات على مستوى التحديات الذي يتبين مدى اخطارها اذا لم يتم تحصين وطننا في مواجهة المؤامرات والاستهدافات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام