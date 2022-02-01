فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة طالت 35 مواطناً

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في مخيم الأمعري القريب من مدينة رام الله طالت 35 معتقلا، فيما أصيب شاب خلال مهاجمة الكلب البوليسية له. وبحسب مصادر محلية في المخيم، فقد قامت قوات الاحتلال بالإفراج عن عدد منهم بعد إجراء تحقيق ميداني معهم، ولكن لم تتضح حتى الأن الأعداد النهائية للمعتقلين. وبحسب المصادر فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم حوالي الساعة الثالثة فجرا، وشنت حملة اعتقالات عشوائية وداهمت عشرات المنازل في المخيم، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في المخيم.

وبحسب ما قالت المصادر لفلسطين اليوم، فقد اقتحمت المخيم في البداية قوة خاصة ساندتها فيما بعد أربعة جيبات اعتقال، فيما حاصر المخيم قوة كبيرة من 20 دورية. وأحدثت قوات الاحتلال خرابا كبيرا في منازل المواطنين في المخيم خلال عمليات الاقتحام من تفجير للأبواب المنازل وتخريب محتوياتها، بالإضافة إلى الاعتداء على المسجد بتفجير أبوابه.

المصدر: فلسطين اليوم