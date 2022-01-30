التعبئة التربوية هنأت اساتذة الثانوي على انتخابات الرابطة وباركت للائحة المدعومة من حزب الله فوزها

باركت التعبئة التربويّة في حزب الله لأساتذة التعليم الثانوي وللائحة” العمل النقابي الموحد” المدعومة من حزب الله على فوزها بكامل أعضائها في انتخابات الهيئة الادارية للرابطة، واعتبرت إنّ هذا الفوز يحمّل الأعضاء الفائزين مسؤوليات جمة؛ تبدأ بانقاذ العام الدراسي المهدّد بالضياع، والنهوض بالتعليم الثانوي الرسمي، كما يحمّلهم أعباء كبرى منها: لملمة الصفوف وتوحيد الجهود لتشكيل عمل نقابي موحّد ومنتج وهادف ومسؤول للدفاع عن الحقوق المشروعة للأساتذة والمعلّمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحيّة في ظلّ الحصار والأزمة الاقتصاديّة التي يعاني منها لبنان، ولاستعادة القيمة الشرائية لرواتبهم وأجورهم، والحفاظ على ديمومة واستمرارية التعليم الرسمي بخصوص، والتربية والتعليم بشكل عام في لبنان.

المصدر: بريد الموقع