العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

شنت قوات العدو الاسرائيلي صباح اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاعتقالات في مدينة القدس طالت أشرف الهدرة، مجدي الهدرة، هيثم ابو الهوى، محمود بكر أبو الهوى، محمد وائل أبو الهوى، محمد غانم مصطفى”، وتابعت “كما طالت الاعتقالات في مدينة القدس محمد موسى مصطفى، أمير مجدي مصطفى، داود أبو ريالة، عبد بلال محمود، هيثم عبيد، حسين عبيد، أنس قراوي”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما واعتقلت نديم عبد الحميد الخطيب، عودة سلام الخطيب، محمد الخطيب”.

المصدر: فلسطين اليوم