حملة تلقيح للهيئة الصحية في حزب الله في صيدا

إفتتحت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في بلدتي أركي وبنعفول قضاء صيدا، إيمانا منها ببذل الجهود كافة لحماية المواطنين والمجتمع.

وأعلن بيان للحزب انه “تم خلال الحملة تلقيح 168 شخصا في بلدة اركي المدرسة الرسمية و186 من الأهالي في مجمع الإمام الخميني في بنعفول، بمشاركة 36 مسعفا وممرضا واداريا من الهيئة الصحية الإسلامية، ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من البلديات والأهالي”.

وتستمر الحملة حتى يوم غد الأحد، حيث سيتم تنظيم هذا النشاط بشكل موسع عند التاسعة صباحا في الأماكن التالية: صيدا طلعة المية ومية، مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبرا مركز دار مار الياس لرعاية المسنين، قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان في حارة صيدا، مدرسة المستقبل آي سي في الغازية، مجمع الإمام الحسين في عنقون، والمدرسة المتوسطة الرسمية في بلدة رومين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام