أمير عبداللهيان يدعو إلى الاسراع بإصدار التأشيرات بين إيران وجمهورية أذربيجان

دعا وزير الخارجية الإيراني، في إشارة إلى العلاقات الطيبة بين طهران وباكو، إلى الاسراع بإصدار التأشيرات بين البلدين، خاصة للطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين.

و ناقش وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ووزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في اتصال هاتفي، تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى لقاء رئيسي البلدين، وكذلك زيارة وزير الطرق الايراني إلى باكو، وزيارة وزير الدفاع الاذري الى طهران واصفا هذه الزيارات مؤشر على العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين .

ونقل أمير عبداللهيان تحيات الرئيس الإيراني إلى الرئيس الأذربيجاني، كما ابلغ دعوة آية الله رئيسي إلى نظيره الاذري إلهام علييف لزيارة طهران.

كما تطرق وزير الخارجية إلى الاتفاقيات والمشاريع التنموية المشتركة بين البلدين واتفاقيات التعاون الاخرى، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن.

وأشاد أمير عبد اللهيان بتعاون حكومة جمهورية أذربيجان في نقل مجموعة من السجناء الإيرانيين في هذا البلد إلى إيران معربا عن أمله في عقد اجتماع للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في باكو قريبا.

ودعا إلى الاسراع بإصدار التأشيرات بين البلدين، وخاصة بالنسبة للطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين.

وفي إشارة إلى الزيارة المرتقبة لمجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية إلى باكو، أعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في تطوير التعاون بين برلماني البلدين بالتوازي مع التعاون في المجالات الاخرى، مشدداً على أهمية تطوير التعاون بين المحافظات الحدودية للبلدين.

من جانبه أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، جيهون بيراموف، عن ارتياحه لتطور التعاون بين طهران وباكو في الأشهر الأخيرة، وأعلن عن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدي، مرحباً باقتراح وزير الخارجية امير عبداللهيان وأعلن استعداده لعقد اجتماع للجنة القنصلية المشتركة للبلدين في باكو.

كما رحب وزير خارجية جمهورية أذربيجان بدعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران وأعرب عن أمله في أن يزور إيران في المستقبل القريب.

وفي إشارة إلى اجتماع الرئيسين الايراني والاذري في نوفمبر الماضي، اكد على ضرورة دفع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين وتنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة.

ووصف بيراموف الاجتماع الأخير بين الرئيسين في عشق آباد بالتاريخي ونقل تحيات الرئيس الأذربيجاني إلى آية الله رئيسي.

المصدر: وكالة ارنا