الوزير مولوي بعد لقائه الرئيس عون: جاهزون ونتابع التحضير للانتخابات النيابية وسنواصل العمل لضبط المخدرات وملاحقة شبكات التهريب

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي جهوزية وزارة الداخلية للانتخابات النيابية المقبلة وقيامها بالتحضير والمتابعة المستمرة لتأمين الأمور اللوجستية، وقال: انه “يواصل العمل لضبط المخدرات وملاحقة شبكات تهريبها”، مؤكدا “نحن نتابع ونكافح هذه الافة وسننجح”.

كلام الوزير مولوي جاء بعد زيارته قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع منه على عمل وزارة الداخلية لجهة مكافحة تهريب المخدرات والاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة، فضلا عن مساعدة المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في الساعات الأخيرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام