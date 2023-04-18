المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ل”المزايدين والمشككين”:الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي وتجنب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2023 - 15:12

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ل”المزايدين والمشككين”:الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي وتجنب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها

منذ 22 mins 18 April، 2023
الوزير بسام المولوي
لبنان

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي البيان الآتي :

“إزاء المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجددا على كلام الوزير بسام مولوي الواضح “في الخارج كما في الداخل” عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل. وتسأل أليس من الواضح أن الارادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟  وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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