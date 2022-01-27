الثلوج تغزو المرتفعات وتلامس الساحل وسط موجة صقيع

يرزح لبنان تحت تأثير العاصفة الثلجية “ياسمين”، التي حملت معها موجة من الصقيع والأمطار الغزيرة والثلوج التي تساقطت في المناطق التي تعلو عن الـ600 متر عن سطح في البقاع والشمال والجنوب والجبل.

واشتدت العاصفة ليلا وفجر اليوم الخميس ما أدى الى عزل بعض المناطق الجبلية بالكامل بفعل تراكم الثلوج وانقطعت معظم الطرقات الرئيسية والجبلية على ارتفاع 1100 متر وما فوق، وشلت حركة السير على الاوتسترادات الدولية.

وللتخفيف من وطأة العاصفة تعمل اتحادات بلديات المناطق جاهدة على إعادة فتح الطرقات وتسهيل تنقل المواطنين.

المصدر: قناة المنار