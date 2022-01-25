البنتاغون لا يستبعد وضع قوات أمريكية إضافية في حالة تأهب قصوى

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية وضع مزيد من قواتها في حالة التأهب القصوى تمهيدا لنقلها المحتمل إلى أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال كيربي في تصريحات لقناة CNN الأمريكية اليوم الثلاثاء “بالتأكيد لا أستبعد إمكانية أن نضع قوات إضافية في حالة التأهب القصوى خلال الأيام والأسابيع القريبة، بل وقد نقوم أيضًا بنقل قوات داخل أوروبا”.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قواتها خارج أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو.

كما ذكر المتحدث أنه لا توجد أي مواعيد محددة لإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوروبا، موضحًا أن هذا الأمر يتوقف على تطور الأحداث حول أوكرانيا. وقال إن وضع القوات في حالة التأهب لم يتبعه إصدار أوامر بإرسالها، وأضاف “بالتالي من الصعوبة القول متى يمكن أن يحدث ذلك، فيرتبط ذلك إلى حد كبير بخطوات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

المصدر: سي ان ان