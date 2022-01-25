سانا: لا تشمل الأحكام الفارين إلا إذا استسلموا خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 20:38

سانا: لا تشمل الأحكام الفارين إلا إذا استسلموا خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي

منذ 2 ساعة 25 January، 2022
أخبار موقع المنار

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