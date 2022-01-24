رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: كلام الرئيس الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 18:20
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مجلس الوزراء اللبناني يقر حزمة مساعدات وبدلات مالية جديدة للعاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين والقوى الأمنية
مجلس الوزراء يقر مشروع مرسوم يرمي إلى اعطاء مساعدة اجتماعية مؤتقة للعاملين في القطاع العام بالإضافة الى المتقاعدين
مجلس الوزراء يقر مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة زائد منحة تعليم
مجلس الوزراء يقر مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين والقوى الأمنية
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تعلن قرارها باللاعودة الى المدارس غدا
اللجنة: القرار يأتي بعد أن استثنى مرسوم رفع بدل النقل الاساتذة المتعاقدين الذين استثنوا ايضاً من المساعدة الاجتماعية
رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري يعلن تعليق العمل بالحياة السياسية ويدعو تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها
الحريري: أدعو تيار المستقبل لعدم التقدم بأي ترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: كلام الرئيس الحريري صفحة حزينة للوطن ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قواتنا استهدفت العمقين السعودي والاماراتي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة
العميد يحيى سريع: الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة في الامارات والسعودية
وسائل إعلام مؤيدة لقوى العدوان على اليمن أكدت سقوط صاروخ في جازان جنوبي السعودية وصاروخين في محيط ابو ظبي
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: نبارك نجاح عملية "إعصار اليمن الثانية" التي حققت أهدافها في العمقين السعودي والاماراتي
المجلس السياسي: ندعو الجيش واللجان والقوة الصاروخية والطيران المسير الى مضاعفة الجهود نحو عمليات نوعية مركزة
المجلس السياسي: سنمضي بثبات في تحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية وعلى من يجهل تاريخ اليمن أن يعيد حساباته اليوم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وزير التربية اللبناني: أدعو جميع المدارس والمهنيات الى العودة الى المدارس من يوم غد وبذل الجهود لتعويض ما فات الطلاب
لبنان يشهد سلسلة منخفضات قطبية تلامس فيها الثلوج منتصف الاسبوع المقبل المرتفعات المتدنية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات برصاص الإحتلال المطاطي خلال مواجهات في مخيم قلنديا
ثلاث حافلات تُقل عناصر من تنظيم داعش تغادر سجن الصناعة في الحسكة بحماية من مليشيا قصد إلى وجهة مجهولة
الأمم المتحدة: نزوح 45 ألف شخص من منازلهم منذ بدء الهجوم على سجن غويران في محافظة الحكسة في سوريا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة : المفاوضات في فيينا تشهد تقدمًا على الطريق الصحيح
الخارجية الايرانية: استمرار ايران بمفاوضات فيينا يهدف الى التوصل الى اتفاق مستدام
بريطانيا تعلن قرارها سحب بعض الموظفين وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا
المتحدث باسم جونسون: لا توجد خطط لإرسال قوات عسكرية بريطانية إلى أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي: نحضر قوات احتياطية في حالة تأهب وأرسلنا سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: لا يمكن للجيش الروسي التهاون مع تنامي أنشطة حلف الناتو قرب حدود البلاد
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن أمن روسيا ومصالحها
البرلمان الإيطالي بدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد في عملية تستغرق عدة أيام
سلطات الصين أرسلت 39 طائرة حربية بإتجاه تايوان
جرحى جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في ألمانيا ومقتل المنفذ
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: كلام الرئيس الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها
منذ 50 mins
24 January، 2022
سعد الحريري
ميقاتي
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