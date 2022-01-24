اعتراف بصاروخين في محيط أبو ظبي.. وعملية يمنية واسعة في العمقين السعودي والاماراتي

تصدر القوات المسلحة اليمنية بيانا بعد قليل للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي، رداً على الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوى العدوان السعودي الاماراتي الامريكي بحق المواطنين في المحافظات اليمنية، لاسيما في السجن الاحتياطي في صعدة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فضلا عن تدمير ممنهج للمؤسسات اليمنية.

يأتي ذلك بعد تداول وسائل الاعلام الموالية لقوى العدوان أخبار عن استهداف يمني بعدة صواريخ بالستية للعمقين السعودي والاماراتي، والحديث عن سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في جيزان جنوب السعودية ما أدى إلى أضرار في الموقع المستهدف، ثم الاعلان عن سقوط صاروخين في محيط أبو ظبي دون إيراد تفاصيل إضافية، فيما تحدثت بعض المصادر عن دوي اربع انفجارات في العاصمة الاماراتية وتوقف الحركة في مطارها.

المصدر: قناة المنار