إثيوبيا تطلق سراح 25 سودانيا كانوا مسجونين بإقليم بني شنقول تزامنا مع زيارة دقلو إلى أديس أبابا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 14:46

إثيوبيا تطلق سراح 25 سودانيا كانوا مسجونين بإقليم بني شنقول تزامنا مع زيارة دقلو إلى أديس أبابا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 23 January، 2022
أخبار موقع المنار

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