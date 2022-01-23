اعلام العدو : هزة أرضية تضرب شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2022 - 00:28

اعلام العدو : هزة أرضية تضرب شمال فلسطين المحتلة

منذ 20 mins 23 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح