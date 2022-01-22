رابطة علماء اليمن: ندين بأشد العبارات ونستنكر صمت العالم إزاء المجازر التي ترتكبها دول العدوان ووقف مع الظالمين وإدانة المظلوم (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 16:32

رابطة علماء اليمن: ندين بأشد العبارات ونستنكر صمت العالم إزاء المجازر التي ترتكبها دول العدوان ووقف مع الظالمين وإدانة المظلوم (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 22 January، 2022
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