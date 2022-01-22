قوى الامن: توقيف سورية في صيدا لسرقتها منازل عملت فيها بالتنسيق مع زوجها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت عن توقيف مواطنة سورية في مدينة صيدا جنوب لبنان لسرقتها منازل عملت فيها بالتنسيق مع زوجها.

وقال البيان إنه “بعد حصول سرقات من داخل منازل عدة في مدينة صيدا ومحيطها، كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي دورياتها وتحرياتها لكشف الفاعلين”، وتابع “بنتيجة التحريات والمتابعة، تبين أن كل المنازل التي تعرضت للسرقة كانت قد دخلتها سابقا سيدة تقدم العون لربات هذه المنازل في الخدمة المنزلية، وتدعى ن. م (مواليد العام 1986، سورية الجنسية)”.

ولفت البيان الى انه “من خلال الاستقصاءات المكثفة، تم تحديد مكان إقامتها، حيث أوقفتها دورية من المفرزة المذكورة”، وتابع “بالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على سرقة مبالغ مالية من المنازل التي كانت تعمل فيها، بالتنسيق مع زوجها، ويدعى م. أ (من مواليد عام 1986، سوري الجنسية)، الذي أوقف أيضا بالتاريخ عينه في السوق التجاري في مدينة صيدا”.

وأوضح البيان انه “بتفتيش منزلهما، عثر على مبلغ 1700 دولار أميركي، و2,500,000 ليرة لبنانية”، واضاف “أودعا مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام