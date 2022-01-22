الجيش اللبناني: زورق للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 01:20

الجيش اللبناني: زورق للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

منذ 53 mins 22 January، 2022
خرق بحري صهيوني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 21/ 1/ 2022 عند الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 92 متراً ولمدة 10 دقيقة.
وبتاريخ 20/ 1/ 2022 في الساعة 19.05 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 33 متراً ولمدة 7 دقائق. وفي الساعة 19.25، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، ولمسافة حوالى 444 مترا ولمدة 10 دقائق. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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