مراسل المنار في اليمن : العدوان يواصل تنفيذ الغارات الجوية على اطراف ووسط العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 01:20

مراسل المنار في اليمن : العدوان يواصل تنفيذ الغارات الجوية على اطراف ووسط العاصمة اليمنية صنعاء

منذ 2 ساعة 21 January، 2022
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