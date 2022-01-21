الشيخ همام حمودي يدين جرائم العدوان على اليمن والصمت الدولي ويدعو العالم لنصرة شعبها

دان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الجمعة، جرائم العدوان على اليمن والصمت الدولي ويدعو العالم لنصرة شعبها

وذكر الشيخ حمودي في بيان “يؤسفنا جدا ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان، وجرائم حرب، وحصار، واستهداف مباشر للمدنيين، وما أسفر عنه كل ذلك من مقتل عشرات آلاف المواطنين، ودمار للبنى التحتية، ومجاعة وأمراض تهدد حياة الملايين خاصة الاطفال والنساء”.

واضاف إننا “في الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان الذي دخل عامه السابع، ونؤكد موقفنا مع شعب اليمن المظلوم، انطلاقا من انتمائنا الاسلامي والعربي والانساني، وما بوجبه من نصرة للمظلوم، ورفض للعدوان، نستغرب جدا صمت المجتمع الدولي والهيئات الدولية تجاه ذلك رغم كل ماتمثله من انتهاك سافر للمواثيق الدولية واللائحة العالمية لحقوق الانسان. كما نرفض سياسة الكيل بمكيالين بالمواقف والقرارات، والاستقواء على الشعوب الفقيرة المستضعفة”.

وتابع “ونحيي صمود أبناء اليمن الغيارى، وثباتهم بقوة عقيدتهم وإيمانهم المطلق بحقهم في السيادة على وطنهم والحرية والكرامة، والتي يستمدون منها قوة قهر العدوان، داعين كل قوى العالم الشريفة والحرة للوقوف مع اليمن، ونصرة شعبها، وإدانة الغطرسة والعدوان وكل الوان الجرائم التي ترتكب بحق شعبها”.

المصدر: بيان