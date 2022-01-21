الوزير حميه التقى دوكان في باريس: الاصلاحات في المرافق العامة التابعة للوزارة هدفنا على الدوام

عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، في مقر السفارة اللبنانية في باريس اجتماعا اليوم، مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة أفق عامة، كمتابعة للنقاشات والمواضيع التي بحثت سابقا أثناء لقاءات في بيروت.

وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة الاشغال انه تم في خلال اللقاء “التداول بخصوص الزيارة التي يقوم بها الوزير حميه الى المرافق الفرنسية بدءا من مطار شارل ديغول الى مرفأ مرسيليا ومحطة سكك الحديد ولقائه نظيره الفرنسي جان باتيست دجباري.

وأبدى دوكان تقديره أثناء اللقاء للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم”، وقال:”أن هذه الخطط هي بمثابة رسالة اصلاحية مهمة على صعيد الوزارة”.

وأكد دوكان على الوزير حميه “ضرورة السير في هذه الاصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي”، فيما أكد حميه “ان الاصلاحات في المرافق العامة التابعة للوزارة هدفنا على الدوام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام