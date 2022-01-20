مولوي: صحة عناصر القوى الامنية خط أحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 14:48

مولوي: صحة عناصر القوى الامنية خط أحمر

منذ 16 mins 20 January، 2022
الوزير بسام المولوي
لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي ان “أولى أولوياتي صحة وطبابة قوى الأمن الداخلي”، وتابع “لا أقبل أن يتعرض أي عنصر أمني لأي إصابة ولا يستطيع دخول المستشفى أو تأمين دواء لأولاده وعائلته”.

ولفت مولوي الخميس الى ان “واجبات الدولة تأمين كل حقوق العناصر الأمنية”، وأكد ان “صحة عناصر القوى الامنية خط أحمر وموضوع لن نتهاون به”.

وأشار مولوي الى ان “107 مليون و500 الف دولار هي موازنة طبابة واستشفاء عناصر قوى الامن الداخلي يجب ان يتم تأمينها بقيمتها الفعلية”، وتابع “أما بالنسبة للامن العام فموازنتهم المطلوبة هي 287 مليار ليرة”، واضاف “أضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتأمين الحلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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