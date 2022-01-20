الرئيس بري دعا اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس لجان المال والموازنة الادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسه مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 26 الحالي.

وذلك لدرس الآتي:

– إقتراح قانون المنافسة

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31/7/2019.

– اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام