الاستخبارات العراقية تلقي القبض على “ناقل” عناصر “داعش”

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق الخميس، القبض على عنصر من تنظيم “داعش” كان ينقل عناصر لتنفيذ عملياتهم في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن “الإرهابي ينتمي إلى ما يسمى ولاية شمال بغداد، واعترف بنقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت”. وأضافت “كما اعترف الإرهابي بنقل عدد من الانتحاريين الإرهابيين عام 2016 الذين استهدفوا مدينة الكاظمية المقدسة ومنطقة الحرية في بغداد، كما اعترف بنقل ثلاثة إرهابيين استهدفوا معمل غاز التاجي في نفس العام”

وتابعت “اعترف الإرهابي أيضا بمسؤوليته عن زرع عبوات ناسفة استهدفت الأبرياء الآمنين في مدينتي الشعلة وسوق الأربعة آلاف في منطقة الشعب عام 2019، كما اشترك بعملية إرهابية استخدمت فيها أسلحة كاتمة للصوت في منطقة شاطئ التاجي في نفس العام، واستهدفت عجلة تابعة لمديرية مكافحة المتفجرات”.

المصدر: روسيا اليوم