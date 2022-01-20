العدو الاسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء 5 فلسطينيين، خلال مشاركتهم في وقفة نظمت أمام منزل رئيس بلدية العدو في القدس المحتلة “موشيه ليون”، تنديدًا بهدم منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جرّاح.

كما نظم عشرات المقدسيين والمتضامنين، وقفة أمام مركز تحقيق “المسكوبية” الصهيوني في القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة الصالحية، والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاربعاء أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة قبل هدمهما.

المصدر: فلسطين اليوم