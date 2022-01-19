المقداد تابع انقطاع الكهرباء عن مدينة بعلبك ومنطقتها: وعدنا بالتغذية عند السادسة مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 18:38

المقداد تابع انقطاع الكهرباء عن مدينة بعلبك ومنطقتها: وعدنا بالتغذية عند السادسة مساء

منذ 1 ساعة 19 January، 2022
علي المقداد
لبنان

تعاني مدينة بعلبك ومنطقتها من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي، ولهذه الغاية، أجرى عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب علي المقداد اتصالات مع المعنيين.

وأكد المقداد أنه “بعد التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان ومسؤولي محطة كسارة وبعلبك، أخبِرنا بأن الأعطال التي حصلت في معامل الإنتاج وأدت إلى قطع الكهرباء عن كامل لبنان هي في طور المعالحة”، وتابع “ستتغذى المناطق اللبنانية كافة بالتيّار الكهربائي حوالي الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، وبدون استثناء في التوزيع، لننتظر ونرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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