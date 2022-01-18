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January 18 2022 - 19:22

رفع حالة الطوارئ في كازاخستان اعتبارا من غد الأربعاء

منذ 38 mins 18 January، 2022
أحداث كازاخستان
أحداث كازاخستان
أخبار دولية - كازاخستان

أعلنت الرئاسة الكازاخية عن رفع حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بعد استتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها في كازاخستان.
وكتب بيريك والي المتحدث باسم رئيس كازاخستان على “إنستغرام”: “اعتبارا من منتصف ليل الـ19 من يناير ينتهي سريان حالة الطوارئ في مدينتي نور سلطان وألما آتا، ومقاطعات ألما آتا وأتيراو وجامبيل ومانكيستاو، لتعود البلاد إلى حياتها الطبيعية”.
وفي وقت سابق وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في مقاطعة أكتوبي اعتبارا من 16 يناير.

المصدر: روسيا اليوم

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