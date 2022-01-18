السيد صفي الدين : الأميركي يريد إبقاء لبنان ضمن دائرته من أجل مصلحته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 16:36

السيد صفي الدين : الأميركي يريد إبقاء لبنان ضمن دائرته من أجل مصلحته

منذ 32 mins 18 January، 2022
صفي
لبنان

أكّد رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّ”الأميركيَ يريدُ إبقاءَ لبنانَ ضمنَ دائرتِه من أجلِ مصلحتِه في الحفاظِ على أمنِ الكيانِ الإسرائيلي”.
وخلالَ حوارٍ معَ اللّقاءِ الإعلامي الوطني ، اعتبر السيد صفي الدين أنَّ”لدى الأميركيينَ الكثيرَ من الخياراتِ في المنطقةِ وفي لبنان”، لافتاً إلى أنَ”الأميركيَ دائماً يريدُ التواصلَ معَ حزبِ الله ، إلا أنَ الحزبَ يرفضُ ذلك”.
وشددَ السيد صفي الدين على أنَ”حزبَ الله منفتحٌ على كلِّ الخياراتِ المتاحةِ من أجلِ لبنان”، معتبراً أن”العودةَ إلى الحكومةِ قرارٌ داخلي، الأساسُ فيه هو الوقوفُ إلى جانبِ الناسِ وغيرُ مرتبطٍ بأيِّ مفاوضاتٍ تَحصُل”.

المصدر: قناة المنار

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