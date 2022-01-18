ستولتنبرغ: الحلفاء متفقون على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لعدة أسباب أحدها أمنيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 16:36

ستولتنبرغ: الحلفاء متفقون على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لعدة أسباب أحدها أمنيا

منذ 36 mins 18 January، 2022
الامين العام لـحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ
أخبار دولية - دول اوروبية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ أن حلفاء الناتو “متفقون على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لعدة أسباب أحدها أمنياً”. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس من برلين “هناك اختلاف في وجهات النظر بين الحلفاء حول التيار الشمالي 2 ولكننا نتفق على أهمية تنويع مصادر”.

وأضاف “خفضت روسيا صادراتها من الغاز إلى أوروبا وتستطيع عكسها إذا أرادت ذلك وهذا يعتبر تلاعبا قي قطاع الطاقة”. من جهته، قال شولتس “من المهم أن ننوع مصادر الطاقة ونريد أن نكون مستقلين، لأن ألمانيا في تزايد مستمر في استخدام الطاقة والغاز”.

المصدر: سبوتنيك

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