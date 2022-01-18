الخارجية الأميركية: بلينكن يزور كييف لإعادة التأكيد على التزامنا بـ “سيادة أوكرانيا”

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ونظيره دميتري كوليبا الأربعاء. وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء، فإن الزيارة “سوف تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا”.

وأوضحت أيضاً أن بلينكن سوف يتوجه الخميس المقبل، إلى العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الانخراط الدبلوماسي الأخير مع روسيا والجهود المشتركة “لمواجهة أي اعتداء روسي ضد أوكرانيا، وبينها أفكار الحلفاء والشركاء للرد على روسيا بتبعات خطيرة وتكاليف اقتصادية كبيرة”.

المصدر: سبوتنيك