غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و12 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 09:44

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و12 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية

منذ 26 mins 16 January، 2022
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