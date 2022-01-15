الأمن اللبناني: توقيف سارق مبلغ مالي ومصاغ من داخل منزل في تول النبطية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 09-01-2022، أقدم مجهول على التسلل إلى منزل أحد المواطنين في بلدة تول في النبطية، وسرق من داخل خزنة حديدية مبلغا ماليا ومصاغا ذهبية وسندات ملكية وأوراقا ثبوتية، وفر الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو: ع. ب. (من مواليد العام 1998، لبناني).

بتاريخ 12-01-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبطية. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ /634/ دولارا أميركيا (وهو قسم من المبلغ المالي المسروق)، وبتفتيش مكان إقامته في محلة النبطية الفوقا، ضبطت بداخله المجوهرات المسروقة وهي عبارة عن: عقد من اللؤلؤ، ثلاث سلاسل ذهبية، ليرة إنجليزية متوجة، خمس قطع من الذهب، خاتم ذهبي، وخمسة خواتم من الفضة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عملية سرقة الخزنة من النبطية، حيث عمل على كسرها وسرقة ما بداخلها من مصاغ ذهبية ومبلغ مالي وأحرق المستندات والأوراق الثبوتية، وبعد الأنتهاء، قام برمي الخزنة في أحد الحقول. تم ضبط الخزنة في خراج مدينة النبطية بعد الدلالة عليها.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية