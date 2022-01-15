وزير الاشغال والنقل يوضح ما حصل في مطار بيروت

كشف وزير الاشغال والنقل علي حمية تعليقا على الاشاعات على بعض المواقع والقنوات حول مطار بيروت، ان ما حصل في المطار هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل اقلاعها من بيروت وللآن لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب، والخبر الاخر شائع في المطارات لا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع اي ضرر في الطائرة.

اضاف: ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية، سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من ٧٠ ٪ عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضا.

المصدر: تويتر