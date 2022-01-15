الدولار في السوق الموازية دون 27 الف

يشهد سعر صرف الدولارمقابل الليرة انخفاضا متواصلا منذ يومين بعد ان كان وصل الى 33 الف . وقد بلغ سعر الدولار ظهر اليوم ما دون 27 الف ليرة.

ياتي ذلك بعد اعلان مصرف لبنان استمرار التعميم 161 مع ادخال تعديلات. وكان التعميم كان سمح للمودِعين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب جزء من ودائعهم ورواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر منصّة مصرف لبنان.

وأدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلاً على التعميم 161 وتم إدخال بند يعطي الحق للمصارف في زيادة الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تحصّلها بالدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة”.

ورغم الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف يؤكد مختصون على ضرورة الانتظار لمعرفة نجاعة اجراءات مصرف لبنان خاصة وان التجارب السابقة اثبتت فشلها في المعالجة. كما ينتظر المواطن لمعرفة ما اذا كان الانخفاض سيوازيه انخفاض في الاسعار ام ستبقى كما هي.

المصدر: موقع المنار