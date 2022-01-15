الدولار في السوق الموازية دون 27 الف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2022 - 15:30

الدولار في السوق الموازية دون 27 الف

منذ 1 ساعة 15 January، 2022
الدولار والليرة
لبنان

يشهد سعر صرف الدولارمقابل الليرة انخفاضا متواصلا منذ يومين بعد ان كان وصل الى 33 الف . وقد بلغ سعر الدولار ظهر اليوم ما دون 27 الف ليرة.

ياتي ذلك بعد اعلان مصرف لبنان استمرار التعميم 161  مع ادخال تعديلات. وكان التعميم كان سمح للمودِعين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب جزء من ودائعهم ورواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر منصّة مصرف لبنان.

وأدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلاً على التعميم 161 وتم إدخال بند يعطي الحق للمصارف في زيادة الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تحصّلها بالدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة”.

ورغم الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف يؤكد مختصون على ضرورة الانتظار لمعرفة نجاعة اجراءات مصرف لبنان خاصة وان التجارب السابقة اثبتت فشلها في المعالجة. كما ينتظر المواطن لمعرفة ما اذا كان الانخفاض سيوازيه انخفاض في الاسعار ام ستبقى كما هي.

المصدر: موقع المنار

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