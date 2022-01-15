كم من الوقت يمكنك ارتداء كمامة N95 وتأمين حماية لنفسك وللآخرين؟

قالت لينسي مار، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية في “فيرجينيا تك” (Virginia Tech): “أرتديها لمدة أسبوع”.

وأضاف مار أن مادة قناع N95 وما تتمتّع به من قدرة على التنقية “لن تتحلّل إلا إذا فركتها يدويًا، أو أحدثت ثقوباً فيها”، وتابعت: “يجب أن تتواجد في مناخ ملوث.. لأيام عدة حتى تفقد قدرتها على تصفية الجزيئات. لذلك، في إمكانك ارتدائها لفترة طويلة، في الواقع”.

وأوضحت مار: “يرى بعض الأشخاص أنها تدوم قرابة 40 ساعة، أعتقد أن ذلك أمرًا جيّدًا. في الواقع، ستُصبح مقزّزة على وجهك، أو ستتوسّع الأربطة، أو ربما تتمزّق قبل أن تفقد القدرة على التنقية”.

وقال الأستاذ المساعد في علم الأحياء في جامعة “ماساتشوستس دارتموث”، إيرين بروماغ، إنّ سبب تصنيف كمامات N95 بالاستخدام لمرة واحدة يعود لكونها كمامات طبّية.

إذا أجرينا مقارنةً مع الكمامات المصنوعة من القماش، تمنع كمامات N95 المجهّزة دخول الجزيئات الصغيرة إلى أنفك، أو فمك بشكل أفضل. ويعود ذلك إلى بعض المواد المستخدمة، مثل ألياف البولي بروبلين، التي تعمل كحواجز ميكانيكية وكهروستاتيكية خلال اللقاءات الشخصية التي تعتبر المحرّك الأساسي لانتقال عدوى فيروس كورونا.

والفرق بين كمامات N95 وKN95 هو المكان الذي يعتمد فيه القناع، وفقاً لإدارة الصحة في ولاية أوكلاهوما.

المصدر: سي ان ان