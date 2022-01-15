بولندا: استقالة معظم مستشاري الجائحة احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة

استقال أكثر من ثلثي الهيئة الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا في بولندا، مبرّرين قرارهم بأن “الحكومة لا تأخذ بتوصياتهم في الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس”.

وكتب 13 من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 17 عضوًا في بيان رفعوه إلى رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسيكي، أنّهم “يعانون من إحباط متصاعد بسبب تقاعس الحكومة في تطبيق الإجراءات المثلى المختبرة عالميًا لمكافحة الجائحة”.

وأضافوا “السبب الثاني هو تسامح الحكومة المتزايد مع المسؤولين الذين يقلّلون من خطر الجائحة أو أهمية وضرورة التطعيم”.

من جهته، ردّ مكتب رئيس الوزراء البولندي بأنّ “قرارات الحكومة كانت تضع في اعتبارها وجهات النظر المختلفة لرجال الأعمال والمعلمين وغيرهم”.

المصدر: روسيا اليوم