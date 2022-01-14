القوات المسلحة اليمنية تعلن التصدي لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه حريب وعين وتكبيدهم خسائر فادحة

تصدت القوات المسلحة اليمنية ، اليوم الجمعة، لزحف كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات عين بشبوة وحريب بمارب دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي.

وأكد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أنه تم تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرًا إلى تدمير وإعطاب 6 مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب.

وأوضحت القوات المسلحة أنه تم استهداف تجمعات العدو بـ4 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، لافتة إلى أن طيران العدوان حاول إسناد مرتزقته خلال زحفهم الفاشل باتجاه مديريات حريب وعين بـ 24 غارة.

ودعت القوات المسلحة أبناء وأهالي مرتزقة الإمارات لسحب أبنائهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة، قائلة: “عقدنا العزم متوكلين على الله للدفاع عن الشعب والبلد بكل السبل المتاحة ومناطق القتال ستكون محرقة لمرتزقة الإمارات بإذن الله.

وكانت القوات المسلحة أعلنت يوم أمس تنفيذ عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر على تجمّعات لدواعش ومرتزقة الإمارات في مديرية عين وكانت الإصابة دقيقة وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

كما أعلنت القوات المسلحة، الأربعاء الماضي، التصدي لزحف كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه عين وحريب دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي.

المصدر: المسيرة