القوات المسلحة اليمنية تعلن عن الحاق خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان في شبوة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنّ عدد القتلى في صفوف المرتزقة بلغ أكثر من خمسمئة وخمسة عشر قتيلاً بينهم قادة فضلاً عن أكثر من ألف جريح ومفقود. أما الخسائر المادية فبلغت أكثر من مئة واثنتي آلية ومدرعة إضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة. وأشار العميد سريع إلى أنّ أبطال الجيش واللجان الشعبية يسطرون ملاحم من البطولة والتضحية وهم يتصدون لعناصر داعش ومرتزقة الإمارات في شبوة، مؤكّداً أنّ عواقب التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحملها.

المصدر: قناة المنار