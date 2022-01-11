أكثر من 70 طائرة روسية نقلت قوات الأمن الجماعي إلى كازاخستان وأجلت أكثر من 1700 شخص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2022 - 12:56

أكثر من 70 طائرة روسية نقلت قوات الأمن الجماعي إلى كازاخستان وأجلت أكثر من 1700 شخص

منذ 35 mins 11 January، 2022
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أخبار دولية - كازاخستان

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 70 طائرة من طراز”Il-76″ و “An-124″، تم استخدامها لنقل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع أنها نظمت في نفس الوقت رحلات لإجلاء 1719 مواطنا روسيا وأجنبيا من كازاخستان.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي تم تبنيه في 6 كانون الثاني/يناير، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة، من أجل استقرار الوضع وتطبيعه هناك.

وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

المصدر: وكالات

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