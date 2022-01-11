إصابة وزير خارجية العدو الصهيوني بفيروس كورونا المستجد

أعلن وزير خارجية العدو الصهيوني يائير لبيد، مساء الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب لبيد على حسابه في موقع تويتر “في الواقع، تم التحقق من إصابتي بكورونا. أشعر بحالة جيدة لأنني تلقيت التطعيم، اذهبوا لتلقي التطعيم، وارتدوا الكمامات الواقية”.

وذكرت صحيفة “يديعوت آحرونوت” الصهيونية بأن “وزير الخارجية لبيد يخضع حاليا للعزل، وفقا للإجراءات المعمول بها”. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مُطلعة إن “لبيد في حالة صحية جيدة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “لبيد شارك يوم الأحد في اجتماع قادة الائتلاف الحكومي، وجلس بجانب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، كما ظهر في أحد المقاطع يهمس لوزير القضاء، غدعون ساعر، خلال الاجتماع”.

وسجلت وزارة الصحة الصهيونية خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في ظل اتساع تفشي المتحورة “أوميكرون”. وقالت وزارة الصحة في بيان لها يوم إنه “تم تسجيل 21 ألفا و501 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأعلى منذ أشهر”.

وذكرت الوزارة بأن “إجمالي عدد الحالات الخطرة بلغ 222 إصابة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة بلغ 8269 حالة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك