كيان العدو: غير ملزمون بالمفاوضات النووية بين ايران والدول الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 14:22

كيان العدو: غير ملزمون بالمفاوضات النووية بين ايران والدول الكبرى

منذ 31 mins 10 January، 2022
نفتالي بينيت
عربي وإقليمي - كيان العدو

أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن كيانه “لن يكون طرفًا من أي اتفاق نووي قد يتم التوصل إليه بين الدول الكبرى وإيران، ولن تكون ملزمة بأي اتفاق يتم إبرامه”، حسب قوله. وقال بينيت، أمام ما يُسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاثنين، “إسرائيل ستحافظ على حرية التحرك ضد إيران في كل مكان وزمان من دون قيود”، على حد تعبيره.

وأشار بينيت إلى أن كيانه المحتل “يواجه إيران وأذرعها في المنطقة بشكل يومي، وأنه تم تغيير منهج التعامل مع إيران من الدفاع إلى الهجوم”. كما أعرب بينيت عن قلق الكيان “من المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران”.

المصدر: سبوتنيك

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