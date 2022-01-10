الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة “قد تكون أقسى”

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، من موجة وبائية جديدة قد تكون أقسى من الموجات السابقة، داعية إلى الإسراع لتلقي اللقاحات.

وقالت الوزارة في بيان إن “الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع، وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة”.

وأضافت: “من حرصنا على سلامة وصحة أبناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، إضافة إلى الإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بأعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والوزارات الساندة إلى “التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية على تلقي اللقاح”.

المصدر: السومرية نيوز